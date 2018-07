Ahu Tuğba: Kocamı boşu boşuna boşamışım!

Bodrum’da tatil yapan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu, Yalıkavak Mahallesi'nde açılan ıslama köftecisinde yemek yerken objektiflere takıldı. Arkadaşları ile sohbet eden Ahu Tuğba, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kızı Anjelik Calvin’in Amerika polis akademisinin Swat bölümünü bitirdiğinin belirten ünlü oyuncu, “Çok heyecanlandım kızım Swat mezunu olduğu için. 22 Nisan’da mezuniyetindeydim. Bu okulun yanı sıra Amerikan polisi Swat eğitimi de alıyordu. Oradan da mezun oldu. Anne olarak çok gururlandım, tek üzüntüm yanında olamamam. Amerika’da iki üniversite bitirdi. Son polisliği bitirdiğini de burada öğrendim. Sabaha kadar yatamadım heyecandan" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba, "Kızım ne olmak istiyorsa kendi karar verecek. Artık bir iş hayatına atılsın. Şimdi de 'avukat olacağım' diyor. Artık biraz çalışsın da ekmeğini kazansın" dedi.

"Bana nefes aldırmıyor"

62 yaşındaki oyuncu, kızı Anjelik’in kendisi ile çok ilgilendiğini dile getirerek, “Yeni projeler geliyor, ama çocuğumun hayatı daha önemli olduğu için ona yöneldik. O da nefes aldırmıyor bana. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Adamcağızı boşu boşuna boşamışız. Bu, ondan yüz kat daha ilgileniyor benimle" şeklinde konuştu.

"Gece boyu mesaj yağmuruna tuttu"

"Bodrum’a gelene kadar, gece boyu mesaj yağmuruna tuttu. 'Ben dışarıdayım' dediğim an yandığım andır. 'Uyuyorum' dediğim zaman 'Tamam anneciğim uyu' diyor ve karışmıyor.”

"Hayatımın tek bir gerçeği var"

Ahu Tuğba, "Dünyaya bir evlat getirdiğiniz zaman kanını, canını, malını her şeyini ona vermek mecburiyetindesiniz. Evlat mı önemli, hayatının geri kalan hikayeleri mi önemli. Benim hayatımın bir tek gerçeği var; annem ve evladım. Mecburum bir genç kız yetiştiriyorum, başında olmam lazım” dedi.

"O kadar ukala değilim"

Usta sanatçı Türkan Şoray’ın oyunculuğu bırakma kararını "Gelecekte ne yaparım diyecek kadar ukala değilim" diyerek yorumlayan Tuğba, “Oyunculuktan önce kızımın hayatı daha önemli. Anjelik düzen kurduktan sonra yaşar mıyız, ölür müyüz bilemem. Hayat ne getirir ne götürür ama o kadar ukala değilim yani 'gelecekte ne yaparım' diyecek kadar. Şu anda teklifler geliyor ama ben düşünmüyorum" dedi.

"Beni maymun gibi çektiniz"

Gazetecilik mesleğinin zor olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Daha ne denize ne de havuza girebildim. Ama beni çekmezsiniz, gençler var onları çekersiniz. Sizler her yerde yakalarsınız çekmek istedikten sonra. Siz her yerdesiniz her saniye. Bir gazeteci birini çekmek isterse o kişiyi her türlü çeker. Beni böyle makyajsız bir halde, maymun gibi çektiniz buldunuz bile" ifadelerini kullandı.

"Biraz utansınlar kendilerinden"

Ünlü isimlerin basın mensuplarına karşı ukalalık yapmamaları gerektiğini savunan Tuğba, sözlerini şu şekilde tamamladı:

Zor bir meslek yapıyorsunuz insanların, sanatçıların peşinden koşuyorsunuz, çektiğiniz insanlarda biraz ukalalık yapmasınlar. 'Ne oldum' delisi olmasınlar. Biraz utansınlar kendilerinden, sizlere de biraz saygı duysunlar. Çünkü gazeteci olarak sizler çok emek veriyorsunuz insanlara”. MUĞLA (İHA)