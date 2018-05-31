banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102640
ALTIN
189.176
DOLAR
4.5051
STERLİN
6.0030
EURO
5.2643
En Çok Yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy’e Düştü!
En çok yağış nereye düştü...
Gazimağusa’da kasti hasar
GAZİMAĞUSA’DA KASTİ HASAR
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
22 yaşındaki genç damdan düşerek hayatını kaybetti
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
banner282

Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!

Star gazetesi yazarlarından Ahmet Kekeç, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ortaya attığı iddiaların arkasında duramadığına dikkat çekerek “Amerikalılar”dan aldığı telefon mesajını paylaştı: İnce’nin fizik diploması sahte!

Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!

Star gazetesi yazarlarından Ahmet Kekeç, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ortaya attığı iddiaların arkasında duramadığına dikkat çekerek “Amerikalılar”dan aldığı telefon mesajını paylaştı: İnce’nin fizik diploması sahte!

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:02
Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!

Ahmet Kekeç: İnce’nin fizik diploması sahte!

Star gazetesi yazarlarından Ahmet Kekeç, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ortaya attığı iddiaların arkasında duramadığına dikkat çekerek “Amerikalılar”dan aldığı telefon mesajını paylaştı: İnce’nin fizik diploması sahte!

24 Haziran seçimlerine günler kala siyasetin nabzı yükseldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce'nin ortaya attığı iddialar ise Star gazetesi yazarlarından Ahmet Kekeç'in gündemine geldi.

banner277
Aday gösterildiği günden bugüne CHP adayının ortaya attığı iddiaları hatırlatan Kekeç, İnce'nin iddialarının arkasında duramadığına dikkat çekti. 'Çarkçılıkta genel başkanına nal toplatır...' ifadesini kullanan Kekeç, sözlerinin devamında isim vermeden Ahmet Hakan'a da yüklendi. Hakan'ın köşe yazısını hatırlatan Kekeç, 'Bakalım ezik şebelek, özgüveni tam ve konulara bayağı hâkim Muharrem İnce'nin “kaçışları” ve “çarkları” hakkında da iki kelam edecek mi? ' diye sordu. 
 
Öte yandan Star yazarı köşesini ti'ye alan bir mesajla tamamladı. 'Amerikalılar”dan aldığım telefon mesajını paylaşıp öyle bitireyim.' ifadesini kullanan Kekeç şunları yazdı: Şöyle diyordu Amerikalılar: “Bu kuantum fiziğinden anlıyorum diye sizi kekliyor. Araştırın, diplomasının sahte olduğunu göreceksiniz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç ABD'ye Dönüyor...
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!
Af için AKP MHP ittifakı bozulacak'mı ?
Af için AKP MHP ittifakı bozulacak'mı ?
Düzeltme…
Düzeltme… "türkiye İle Abd'den Münbiç İçin 3 Aşamalı Plan" Haberini Kaynağının Düzeltmesiyle Yeniden Yayımlıyoruz
AB Heyeti Vize Muafiyeti Görüşmeleri İçin Türkiye’ye Geliyor...
AB Heyeti Vize Muafiyeti Görüşmeleri İçin Türkiye’ye Geliyor...
Türkiye İle Abd'den Münbiç Planına Göre Fırat Nehri'nin Batı Kıyısında Yuvalanan Teröristlerin Bir Ay İçinde Bölgeden Çıkartılması Öngörülüyor
Türkiye İle Abd'den Münbiç Planına Göre Fırat Nehri'nin Batı Kıyısında Yuvalanan Teröristlerin Bir Ay İçinde Bölgeden Çıkartılması Öngörülüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim