Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor
FİRARİYE YARDIM EDENLER TEK TEK...
Saat, kolye ve cüzdan çaldı
SAAT, KOLYE VE CÜZDAN ÇALDI
Paranın kaynağı acaba ne?
PARANIN KAYNAĞI ACABA NE?
İhraç ettik başka kimlikle geldi
İHRAÇ ETTİK BAŞKA KİMLİKLE GELDİ
banner256
Flaş Haber
Paranın kaynağı acaba ne?
Kapat

Ahmet Kaçar vefat etti!

Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen söz yazarı ve şair Ahmet Kaçar (92), bir süredir tedavi gördüğü Giresun-Görele Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Kaçar vefat etti!

Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen söz yazarı ve şair Ahmet Kaçar (92), bir süredir tedavi gördüğü Giresun-Görele Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 20:45
Ahmet Kaçar vefat etti!

Söz yazarı Ahmet Kaçar vefat etti

Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen söz yazarı ve şair Ahmet Kaçar (92), bir süredir tedavi gördüğü Giresun-Görele Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile 'sanat camiasının felaket tellalı' lakabını alan Onur Akay’dan bir kötü haber daha geldi.

Beyaz TV’de yayınlanan programa bu sabah telefon bağlantısı yapan Onur Akay, şarkılarını Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren’e, Bülent Ersoy’dan Emel Sayın’a kadar birbirinden ünlü isimlerin okuduğu söz yazarı ve şair Ahmet Kaçar’ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.

Onur Akay, canlı yayında, "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım ve Anar Ömrümce Gönül Giden Sevgilileri gibi TRT repertuvarında 20'nin üzerinde eseri bulunan değerli söz yazarımız Ahmet Kaçar, Görele Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Şükrü Tunar’ın bestelerinin söz yazarı olan Ahmet Kaçar’ın şarkılarını Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren'e, Bülent Ersoy’dan Emel Sayın’a kadar çok sayıda isim okumuştu. Ahmet Kaçar’ın cenazesi Giresun’un Görele ilçesinde bulunan Hasan Ağa Camii’nde, bugün ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak ve Sağlık Köyü aile mezarlığında toprağa verilecek" ifadelerini kullandı.

'ÖDÜLÜMÜ İTHAF EDİYORUM'

Onur Akay, bugün Hayatına Bir İyilik Kat Platformu ve Umutlu Mutlu Çocuklar Platformu’ndan 'Yılın Söz Yazarı Ödülü'nü alacağını belirterek, bu ödülü vefat eden söz yazarı Ahmet Kaçar’a ithaf etti.

Anahtar Kelimeler:
SözYazarıAhmet KaçarVefat Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce'den şok açıklamalar...
Muharrem İnce'den şok açıklamalar...
Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap gündemimizde af yok!
Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap gündemimizde af yok!
İki Rus askeri gemisi Boğaz’dan art arda geçtiler...
İki Rus askeri gemisi Boğaz’dan art arda geçtiler...
Kaliteli Bal İçin Söğüt Dalından Sepet Örüyorlar
Kaliteli Bal İçin Söğüt Dalından Sepet Örüyorlar
Bahçeli'den cezaevinde bulunan ülkücülere af mesajı!
Bahçeli'den cezaevinde bulunan ülkücülere af mesajı!
Türkiye'de 24 Haziran Seçimleri... Yurt Dışındaki Türk Seçmenlerin Bugün 17.00'ye Kadar Adres Beyanında Bulunması Gerekiyor
Türkiye'de 24 Haziran Seçimleri... Yurt Dışındaki Türk Seçmenlerin Bugün 17.00'ye Kadar Adres Beyanında Bulunması Gerekiyor
MHP'den şok açıklama!
MHP'den şok açıklama!
Youtuber’a suçüstü!
Youtuber’a suçüstü!
Akşener adaylıktan çekildi'
Akşener adaylıktan çekildi'
Türk gemisine füze saldırısı!
Türk gemisine füze saldırısı!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim