Ahmet Davutoğlu ile Selahattin Demirtaş Arasında 'Sokak' Tartışması

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın BUGÜN Gazetesi'ne verdiği röportajda güvenlik paketine ilişkin yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Davutoğlu, “6-7 Ekim olayları olmasın diye bu güvenlik paketini çıkarıyoruz. Demirtaş'ı uyarıyorum. Sokaklara çağrıda bulunuyorsa dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur" dedi.



Polonya'daki temaslarının ardından Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, BUGÜN Gazetesi’nin manşetine ilişkin açıklamalar yaptı. Demirtaş’ın güvenlik paketi ile ilgili "Sokakta engelleriz" açıklamalarına sert tepki gösteren Davutoğlu şöyle konuştu:



SORUMSUZCA AÇIKLAMA



"Demirtaş’ın bu açıklaması son derece sorumsuzca yapılan bir açıklamadır. Türkiye’nin güvencesi halkın oylarıyla seçilmiş hükümetimizin elindedir. 6-7 Ekim olayları tekrar olmasın, benzer olaylar olmasın diye ‘İç Güvenlik’ reformu yapılıyor. Molotofun ne hak gerekçesi olabilir, silahlı gösterinin hangi çağdaş toplumda karşılığı var? Demirtaş’ı uyarıyorum, kendisiyle 1 Ekim’de yaptığımız görüşmede böyle konuşmuyordu. Bundan sonra şehirleri kan gölüne çevireceklerini söylüyorlarsa, bundan sonra dökülecek her türlü kandan Demirtaş sorumludur. Bu açıklamadan sonra dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur.



KAOS VE KANA İZİN VERMEYİZ



Gitsin sokağa insin sorsun bakalım halk 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili ne düşünüyor? Biri çözüm süreci üzerinden kan dökmek, kaos çıkarmak isterse buna asla izin vermeyiz. Eline molotofkokteyli alan, etrafı yakıp yıkmak içindir. Böyle bir çağrı varsa bir an bile tereddüt etmeyiz. Sorumlu olmaya davet ediyorum.”



BELGELERİ ELİMİZDE VAR



Demirtaş’ın gazetemize verdiği röportaj üzerinden tuhaf iddialarda bulunan Davutoğlu, Demirtaş’ın yaptığı çağrının yarın dönerek kendisini vuracağını savundu.



Davutoğlu, “Manşeti kimindi bakın, paralelciler. Kiminle nasıl görüşüyorlar biliyoruz. Aynı şekilde paralelden mağdur olmuş gibi örgüt kimlerle nerede görüşüyor biliyoruz. Belgeleri elimizde var. Her türlü maskeyi indiririz. Demirtaş bu manşete nasıl çıkıp, bu çağrıyı yaptı bu yayın organında. Paralel yapı ile örgüt arasındaki görüşmeleri, irtibatı biliyoruz. İrtibat olduğunu kamuoyu bilmeli” ifadelerini kullandı.



HDP: PAKET ÇÖZÜMSÜZLÜKTÜR



Başbakan Davutoğlu’nun, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik sert açıklamalarına HDP’den yanıt gecikmedi.



GERÇEĞİ GİZLEME GAYRETİ



HDP İstanbul Milletvekili Sabehat Tuncel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "AKP çözüm sürecinde adım atmayıp çözümsüzlükte ısrar etmektedir.



Eş Başkanımız şahsında HDP’yi hedef alması bu gerçeği gizleme gayretidir. Güvenlik paketi çözümsüzlüktür. Davutoğlu, HDP şahsında barıştan, çözümden yana olanları tehdit etmektedir. Kendisini sorumluluğa davet ediyoruz.”



Son Güncelleme: 10.12.2014 09:44