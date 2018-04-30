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Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı...

Ahmet Uçar (22) yönetimindeki 04 AF 682 plakalı kamyonet, Ağrı-İran karayolunun Suluçem Köyü mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı...

Ahmet Uçar (22) yönetimindeki 04 AF 682 plakalı kamyonet, Ağrı-İran karayolunun Suluçem Köyü mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tırla çarpıştı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:09
Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı...

Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Uçar (22) yönetimindeki 04 AF 682 plakalı kamyonet, Ağrı-İran karayolunun Suluçem Köyü mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Kazada kamyonetin sürücüsü Uçar ile yanında yolcu olarak bulunan Yavuz Ege olay yerinde hayatını kaybetti, devrilen tırın sürücüsü ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Doğubeyazit  Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tırın sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçar ve Ege'nin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Son Güncelleme: 30.04.2018 23:30
Anahtar Kelimeler:
KazasıTrafikAğrıda
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