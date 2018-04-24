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Ağrı'da 20 kilo Afyon sakızı ele geçirildi!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında şüpheli bir kişiyi arayan güvenlik güçleri 20 kilo 676 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Ağrı'da 20 kilo Afyon sakızı ele geçirildi!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında şüpheli bir kişiyi arayan güvenlik güçleri 20 kilo 676 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

24 Nisan 2018 Salı 00:23
Ağrı'da 20 kilo Afyon sakızı ele geçirildi!

Ağrı'da ele geçirildi! Jandarma şüphelenince...

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında şüpheli bir kişiyi arayan güvenlik güçleri 20 kilo 676 gram Afyon sakızı ele geçirdi.


Açıklamada, “Aynı gün, şüpheli şahsın görüldüğü nokta narkotik tespit köpeği ile yapılan arama neticesinde toprağa gömülü vaziyette 2 adet sırt çantası içerisinde toplam 20 kilo 676 gram Afyon sakızı ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi, Uzunyazı köyü mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2018 günü saat 03.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Doğubayazıt-Gürbulak Devlet Karayolu kenarında şüpheli  bir şahıs tespit edilmiş, yapılan ‘dur’ ihtarına rağmen şüpheli şahıs uyarılara uymayarak gece karanlığından da faydalanarak, Ağrı dağı leçelik alanına kaçmıştır” denildi.

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AğrıJandarma20KiloAfyonSakızı
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