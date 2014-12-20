Ağırlığı Taşıyamayan Paraşüt Havada İkiye Bölündü

800 metre yükseklikten düşüşe geçen Posokhin ve yolcusu ölümle burun buruna gelirken, pilotun açtığı yedek paraşütler ikilinin hayatını kurtardı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen Egor Posokhin, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan tandem (ikili) atlayışlar yaparak, Ölüdeniz semalarında akrobatik hareketler denedi. Rus pilot 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistinden önce 'Masha' adlı kadın yolcusuyla havalandı. Belceğiz Plajı üzerinde akrobasi denemelerine başlayan Rus pilot, yolcusuna adrenalin ve korku dolu anlar yaşattı. 30 dakika havada kalan Posokhin ve yolcusu akrobasi denemelerini sorunsuz tamamladıktan sonra Belceğiz Plajı'na iniş yaptı.





PARAŞÜT PARÇALANDI



Rus pilotun bir sonraki yolcusu ise yaklaşık 130 kilo ağırlığında 'Misha' adlı Rus uyruklu bir erkek oldu. Babadağ 1700 metre pistinden güçlükle havalanan Rus pilot ve yolcusu bir önceki uçuşta olduğu gibi Ölüdeniz semalarında akrobasi denemesine başladı. Posokhin yatay dönüşlerin ardından 800 metre yükseklikte, yolcusuyla infinity tumble (sonsuz takla) hareketine başladı. Henüz ilk taklada ağırlığa dayanamayan paraşüt ortadan ikiye bölündü.



PİLOT 3 AYRI YEDEK PARAŞÜT AÇTI



Gökyüzünde dehşeti yaşayan pilot ve yolcusu 800 metre yükseklikten düşüşe geçti. Kalkış öncesi kaza riskini bilen Posokhin, hemen yedek paraşütünü açtı. Bu paraşütte düşüş hızını kesmeyince pilot, paraşüte bağlı 2 ayrı yedek paraşütü daha serbest bıraktı. 3 yedek paraşütle düşüşe geçen Posokhin ve yolcusu saniyeler sonra Ölüdeniz sularına gömüldü. Belceğiz Plajı'nda olayı görenler tekneyle açılıp 300 metre açığa düşen ikiliyi sudan çıkardı. Posokhin ve yolcusu ölümle burun buruna geldikleri kazayı yara almadan atlattı.



PARAŞÜTÜN KALKIŞINA TANIKLIK ETTİLER



Geçen Kasım ayında hafta sonu gezisi için Babadağ'a çıktığını anlatan turizmci Musa Karacan, Rus pilot ve 130 kiloluk yolcunun kalkışına tanıklık ettiklerini söyledi. Kalkış öncesi Rus pilotun diğer yamaç paraşütü pilotları tarafından uyarıldığını öne süren Karacan, uyarıları dikkate almayan Rus pilot ve yolcunun denize düştüğünü öğrendiklerini kaydetti. Kazaya ilişkin görüntüleri önceki gün izlediğini vurgulayan Karacan, yedek paraşütleri olmasa pilot ve yolcunun sonunun vahim olacağını, bu şekilde davranan kural tanımaz pilotların Ölüdeniz ve Babadağ'ın adının lekeleyerek, korku yarattığını kaydetti.

Karacan ile Babadağ'a çıkan Ramazan Gökgöz de pilot ve yolcunun düşüşünden sonradan haberdar olduklarını anlattı.



TÜRK PİLOTLAR YOLCULARA 110 KİLO SINIRI KOYDU



Ölüdeniz'de ticari ikili uçuşlar yapan yamaç paraşütü pilotları ise özellikle kalkış ve inişlerde oluşan kaza riskini dikkate alarak yolcuların kilosunu 110 ile sınırladı. 110 kilogram üstü yolcuları uçurmama kararı aldıklarını anlatan yamaç paraşütü pilotu Abdurrahman Göksu, paraşütlerin kanat boyunun taşıdıkları kiloya göre değiştiğini söyledi. 42 metrekarelik paraşütler kullandıklarını belirten Göksu, bu paraşütlerin pilot, yolcu ve teçhizatla birlikte 240 kilo taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Akrobasi pilotlarının kendilerine göre çok daha küçük, taşıma kapasitesi ise 200 kilogramın altında paraşütler kullandığını aktaran Göksu, şöyle dedi:"Yamaç paraşütü sporunda kilo limiti önemlidir. Biz 110 kilo üzerinde yolcu uçurmuyoruz. Kalkışta ve inişte düşüp yuvarlanabilirsiniz. Bu da sıyrık bile olsa yaralanmaları beraberinde getiriyor. 90- 100 kilogram ağırlığında değişen pilot arkadaşlarımız var. Babadağ'ın zirvesinde her zaman güzel bir kalkış havası olmuyor. Biz durgun havada koşarak paraşüte hava dolduruyoruz. Ağır yolcularda en büyük sıkıntı burada ortaya çıkıyor. Yolcu paraşüt daha havalanmadan oturursa, pilot için risk büyük. 240 kilogramın üstüne çıkmadığımız takdirde havada bir sorun olacağını ön görmüyoruz. Ancak paraşütün taşıma kapasitesinin üzerine çıkarsanız tabi ki risk var."





Son Güncelleme: 20.12.2014 11:19