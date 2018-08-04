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Afyonkarahisar'da trafik kazası!

Kaza, saat 18:30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüsü Işıklar Beldesi Şeker fabrikası önüne geldiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, rejündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken takla atan minibüs yan yatarak durdu. 

Afyonkarahisar'da trafik kazası!

Kaza, saat 18:30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüsü Işıklar Beldesi Şeker fabrikası önüne geldiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, rejündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken takla atan minibüs yan yatarak durdu. 

04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:49
Afyonkarahisar'da trafik kazası!

Çokşan yaralandı.

Kaza, saat 18:30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Medine Kardeş'in kullandığı 03 BP 552 plakalı minibüsü Işıklar Beldesi Şeker fabrikası önüne geldiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, rejündeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken takla atan minibüs yan yatarak durdu. 


Kazada sürücü Medine Kardeş ile araçtaki Sudenaz Kardeş, Aynur Çokşan,Tuğba Çokşan ve Cemile Çokşan yaralanırken, araçta sıkışan Halime Dudu Çokşan yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, Halime Dudu Çokşan'ın cesedi sıkıştığı yerden AFAD ekiplerince çıkarıldı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Cemile Çokşan da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Halime Dudu Çokşan'ın cenazesi incelemelerden sonra aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayı haber alarak gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.


Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik bir süre kontrolü şekilde verildi. Olay yerine çok sayıda vatandaşın gelmesi nedeniyle güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Polis ve jandarma ekipleri sık sık vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. 

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemile Çokşan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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