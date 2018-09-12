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AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”

AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”

12 Eylül 2018 Çarşamba 08:32
AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 09.21'de merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 65 kilometre açıklarında 5,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini hatırlattı.

Kumluca'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Timur, "Kaymakam, polis ve jandarma ekiplerinden arkadaşlarla görüştük, şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Zaten deprem denizde olduğu için kara çok etkilenmedi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan deprem Antalya şehir merkezinde ve Kıbrıs’ta da hissedildi.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 11:53
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