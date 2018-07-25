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Adnan Oktar Grubuna Yönelik Soruşturmada Ele Geçirilenler Sergilendi

İstanbul, 25 Temmuz 18 (.): Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, ele geçirilen 96 tabanca, 23 tüfek ve çok sayıda mermi basın mensuplarına sergilendi.

Adnan Oktar Grubuna Yönelik Soruşturmada Ele Geçirilenler Sergilendi

İstanbul, 25 Temmuz 18 (.): Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, ele geçirilen 96 tabanca, 23 tüfek ve çok sayıda mermi basın mensuplarına sergilendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:43
Adnan Oktar Grubuna Yönelik Soruşturmada Ele Geçirilenler Sergilendi

İstanbul, 25 Temmuz 18 (.): Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında, ele geçirilen 96 tabanca, 23 tüfek ve çok sayıda mermi basın mensuplarına sergilendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 190 kişiden aralarında Adnan Oktar\'ın da yer aldığı 169\'u tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı suç unsurları bugün basın mensuplarına sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki sergide, 96 tabanca, 23 av tüfeği, bunlara ait çok sayıda mermi ile telsiz yer aldı.

SORUŞTURMA 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Temmuz\'da başlatılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 235 kişiden 190\'ı yakalanırken, aralarında Adnan Oktar\'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmıştı.

Oktar\'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği bildirilmişti.

(AA/RU/GÜL)
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