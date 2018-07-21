banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
İki asker tacizden yakalandı
İKİ ASKER TACİZDEN YAKALANDI
Uyuşturucu ile yakalandı
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Gazimağusa’da bıçaklı kavga
GAZİMAĞUSA'DA BIÇAKLI KAVGA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
İki asker tacizden yakalandı
Kapat

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

Adnan Oktar veörgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

Adnan Oktar veörgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi

21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:02
Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

Adnan Oktar örgüünün şifreli konuşmaları çözüldü

 

Adnan Oktar veörgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddialara göre şöyle sıralandı:

İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

Dragos'ta buluşalım: Adnan Oktar'ın evinde buluşalım

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan 489 zanlı yakalandı
Aranan 489 zanlı yakalandı
Demet Akalın'dan anlamlı paylaşım
Demet Akalın'dan anlamlı paylaşım
Kadıköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Kadıköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Bedelli askerliği bekleyen ünlüler
Bedelli askerliği bekleyen ünlüler
Bakan Albayrak’tan Buenos Aires’te yoğun mesai
Bakan Albayrak’tan Buenos Aires’te yoğun mesai
Irak'ın kuzeyi ile Hakkari kırsalına hava harekatı
Irak'ın kuzeyi ile Hakkari kırsalına hava harekatı
Sinüzit Tedavisi İçin Deniz Suyu
Sinüzit Tedavisi İçin Deniz Suyu
 Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost imzayı attı!
 Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost imzayı attı!
Fenerbahçe'nin son gözdesi Enes Ünal
Fenerbahçe'nin son gözdesi Enes Ünal
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim