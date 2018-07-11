Adnan Oktar örgütüne operasyon

Kamuoyunda Harun Yahya takma adıyla bilinen Adnan Oktar ve beraberindeki 165 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, tarihi eser ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Adnan Oktar örgütüne 4 ilde İstanbul merkezli hava destekli operasyon başlatıldı.

Adnan Oktar Çengelköy'deki villasında gözaltına alındı

Operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı.

Oktar ve korumalarının polise direnmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı, hastanedeki sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü.

Hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının suçlamalarla ilgili soruları üzerine, Oktar, "İngiliz derin devletinin oyunları bunlar, hepsi yalan" dedi.

Oktar, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldüğü sırada, buradaki bazı vatandaşlar tarafından yuhalandı.

Operasyon kapsamında Oktar'ın ev ve işyerlerindeki aramalar sürüyor.

Şu ana kadar 166 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, çok sayıda adreste arama yapılıyor, aramalara polis helikopteri ve deniz polisi de destek veriyor.

Operasyonda Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasında polis ekipleri ve olay yeri inceleme yaptı.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma şu suçları kapsıyor:

- Siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık,

- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

- Özel hayatın gizliliğini ihlal,

- Resmi belgede sahtecilik,

- Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet,

- Tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma,

- Hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık,

- Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet,

- Rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet,

- Kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet

Cinsel istismar, cinsel saldırı, küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları da var

Emniyetin yayımladığı bilgi notunda, Adnan Oktar örgütüne yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları da yer alıyor.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 235 şüphelinin mal varlığına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı.

Emniyet'e çok sayıda şikayet

Adnan Oktar ve yanındakiler hakkında Emniyet'e çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayette bulunanların arasında küçük yaşta kız çocuklarının aileleri, dolandırılanlar, örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanlar yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Avusturya'da yaşayan gurbetçi bir Türk vatandaşı reşit olmayan iki kızının Adnan Oktar'ın programında gördüğünü söyleyerek güvenlik birimlerine şikayette bulunmuştu."Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var"

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül, "Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Halk, bu konular açıldıkça hangi pisliklerden kurtulduğunu anlayacak" diye açıklama yaptı.Özgül, Oktar'ın yanında bulunan "kedicik" lakaplı kadınların dışarıda çift silahla gezdiğini söyledi.

Aramalarda tarihi eser ve silah ele geçirildi

Oktar'ın Çengelköy'deki evi ve Ümraniye'deki bir depoda da çok sayıda tarihi eser bulundu.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50'nin üzerinde tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Bu silahlara ait çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip bulundu.

İçerik şikayetleri Diyanet'e kadar uzandı

Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programları için Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÜK'e vatandaşlardan çok sayıda şikayet iletilmişti.

A9 kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınların içeriği nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan Adnan Oktar ile ilgili gerek RTÜK gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden iletilen şikayetler, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da uzanmıştı.

Vatandaşların, şikayetlerinde, genel olarak Adnan Oktar'ın İslam dinini ve toplumu rencide edici yayınlar yaptığı, Türk halkının ahlaki, İslami değerlerini aşırı derecede bozduğu belirtilmişti.

Adnan Oktar kimdir?

2 Şubat 1956'da Ankara'da doğan Adnan Oktar, Harun Yahya takma adıyla yazdığı kitaplarıyla biliniyor.

Kamuoyunda "kedicikler" olarak bilinen kadınlarla sık sık gündeme geliyordu.