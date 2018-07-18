Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi
Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 32 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;
C.Başsavcılığımız tarafından 'Adnan Oktar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 2016 yılından itibaren yürütülen 2016/103113 numaralı soruşturma kapsamında; savcılık işlemleri tamamlanan Örgüt lideri Adnan Oktar isimli şahsın da dahil olduğu 32 şüpheli,
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Çocuğun cinsel istismarı,
- Nitelikli Cinsel Saldırı,
- Şantaj
- Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma,
- Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmişlerdir.
ayrıntılar gelecek...