Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 32 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

C.Başsavcılığımız tarafından 'Adnan Oktar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 2016 yılından itibaren yürütülen 2016/103113 numaralı soruşturma kapsamında; savcılık işlemleri tamamlanan Örgüt lideri Adnan Oktar isimli şahsın da dahil olduğu 32 şüpheli,

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

- Çocuğun cinsel istismarı,

- Nitelikli Cinsel Saldırı,

- Şantaj

- Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma,

- Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmişlerdir.



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