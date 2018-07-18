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Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 32 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 32 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33
Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi

Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 32 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;
C.Başsavcılığımız tarafından 'Adnan Oktar Grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 2016 yılından itibaren yürütülen 2016/103113 numaralı soruşturma kapsamında; savcılık işlemleri tamamlanan Örgüt lideri Adnan Oktar isimli şahsın da dahil olduğu 32 şüpheli,
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Çocuğun cinsel istismarı,
- Nitelikli Cinsel Saldırı,
- Şantaj
Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma,
- Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilmişlerdir.

ayrıntılar gelecek...

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