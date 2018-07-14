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Adnan Oktar'ın ilk sözleri ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar'ın "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi.

Adnan Oktar'ın ilk sözleri ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar'ın "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:01
Adnan Oktar'ın ilk sözleri ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk sözleri ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar'ın "Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var" dediği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'nce çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün lideri Adnan Oktar'ın (62) Çengelköy'deki villası dün dedektörlerle tarandı, kepçelerle de kazı yapıldı. Polis kaynakları tehdit, şantaj ve karapara aklayarak aylık 10 milyon dolara yakın gelir elde eden örgütün kayıp 200 milyon TL'sinin akıbetini araştırıyor.

Soruşturmada örgütün finans yapılanması da deşifre edildi. Örgüt üyeleri adına 86 paravan şirket kuran Oktar, Avrupa'daki bazı önemli firmalarının adı ile ikiz firma açtı. Azerbaycan, ÇinDubai ve Katarüzerinden paravan şirketler aracılığıyla ticaret yapıldı. Örgüt aylık 10 milyon dolara yakın para topluyordu. Örgüt kullandığı villalara aylık 200 bin dolar kira ödüyordu. Polis villada kayıp olduğu öne sürülen 200 milyon TL ve suç unsuru oluşturabilecek delilleri arıyor.

ADNAN OKTAR'IN İLK İFADESİ

Soruşturma kapsamında Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar'ın 'Deli değilim. 60'a yakın 'Akıl sağlığı yerindedir' raporum var' dediği öğrenildi. Örgütte dün 235 şüpheliden 192'si yakalandı. 43 şüpheli aranıyor. Soruşturmada mağdur sayısı 82'ye ulaştı.

'KEDİCİKLER' İTİRAFÇI OLDU

'Kedicikler' olarak adlandırılan 106 kadın şüpheliden yakalanan sayısı ise 105'e ulaştı. 'Kedicik' olarak soruşturma dosyasında isimleri geçen başta C.O. ve A.T. olmak üzere çok sayıda kadın şüpheli ilk sözlü mülakatlarda itirafçı oldu.

İtiraflara göre; 'Temiz, ahlaklı, ikna kabiliyeti ve eğitimi yüksek, zengin' erkek örgüt üyeleri, kadınları lüks mekânlarda 'yüklü para kazancı, televizyona çıkma ve şöhret' gibi vaatlerle kandırdı. Örgüte kazandırdıkları para ve kadın çete üyesi sayılarına göre terfi aldı.

İtirafçı kadınlar, örgütte 'İmam Bacılar Grubu' olarak adlandırılıyordu ve Oktar'a doğrudan bağlıydı. Sınırsız itaate zorlandılar. İddiaya göre; Erkek örgüt üyeleriyle zorla ilişkiye sokuldular. Gizli fotoğrafları ve videoları çekildi. Şantaja maruz kaldılar. Karşı koyanların saçı kesildi, darp edildiler. İşkence gördüler. Cariye gözüyle bakıldı. 

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