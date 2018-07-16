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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon...

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon...

16 Temmuz 2018 Pazartesi 06:20
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon...

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186’ya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 186 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 49 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

İfade işlemleri başladı

Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna’nın ifadesinin sonraki aşamalarda alınacağı öğrenildi.

Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonun ardından, 51 mağdurun emniyete gelerek şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kişinin de bazı şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 09:29
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