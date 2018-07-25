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Adnan Oktar'dan ele geçirilen silahlar görüntülendi

Adnan Oktar grubuna gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Operasyon kapsamında toplam 65’i ruhsatlı 72 tabanca ve 23 uzun namlulu silah ele geçirilirken uzun namlulu silahların bazılarında lazer tertibatı olduğu öğrenildi. Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı belirlendi.

Adnan Oktar'dan ele geçirilen silahlar görüntülendi

Adnan Oktar grubuna gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Operasyon kapsamında toplam 65’i ruhsatlı 72 tabanca ve 23 uzun namlulu silah ele geçirilirken uzun namlulu silahların bazılarında lazer tertibatı olduğu öğrenildi. Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı belirlendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:32
Adnan Oktar'dan ele geçirilen silahlar görüntülendi

Adnan Oktar'dan ele geçirilen silahlar görüntülendi

Adnan Oktar grubuna gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Operasyon kapsamında toplam 65’i ruhsatlı 72 tabanca ve 23 uzun namlulu silah ele geçirilirken uzun namlulu silahların bazılarında lazer tertibatı olduğu öğrenildi. Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı belirlendi.

İstanbul Emniyet MüdürlüğüMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adnan Oktargrubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Silahlar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.







Operasyon kapsamında toplam 65'i ruhsatlı 72 tabanca ve 23 uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi. Tabancalardan birinin kuru sıkı birinin ise havalı tabanca olduğu belirlendi. Uzun namlulu silahların bazılarında lazer tertibatı olduğu belirtilirken Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı ortaya çıktı.



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