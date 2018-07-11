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Adnan Oktar'a dev operasyon düzenlendi!

Adnan Oktar'a dev operasyon düzenlendi!

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:45
Adnan Oktar'a dev operasyon düzenlendi!

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi. Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirdi. Emniyet, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı. Çok sayıda suçtan haklarında gözaltı kararı çıkartılanlar arasında Adnan Oktar da bulunuyor. Oktar'ın operasyonu haber alınca yanındakilerle birlikte hızla evi terk etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yakalandığı belirtiliyor. Gözaltına alınma kararı verilenler hakkında operasyon düzenlenirken, birçok adreste arama çalışmaları yürütülüyor...

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında, Adnan Oktar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor.

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerindeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

ADNAN OKTAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."

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