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Adnan Hoca'nın Kedicikleri" Söyleminin Sırrı Ortaya Çıktı!

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi, "Adnan Hoca'nın kedicikleri" söyleminin örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğuna karar verdi.

Adnan Hoca'nın Kedicikleri" Söyleminin Sırrı Ortaya Çıktı!

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi, "Adnan Hoca'nın kedicikleri" söyleminin örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğuna karar verdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:32
Adnan Hoca'nın Kedicikleri" Söyleminin Sırrı Ortaya Çıktı!

Adnan Hoca'nın Kedicikleri" Söyleminin Sırrı Ortaya Çıktı!

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi, "Adnan Hoca'nın kedicikleri" söyleminin örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğuna karar verdi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi; kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna ait internet sitelerinin içeriklerine engellenmesine karar verdi. Mahkeme; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adnan Oktar suç örgütüne ait başta harunyahya.org, www.harunyahya.com, www.a9.com.tr olmak üzere 122 internet sitesinin 5651 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince erişime engellenmesine karar verdi.

"ADNAN HOCA'NIN KEDİCİKLERİ" SÖYLEMİNİN AMACI SUÇU GİZLEMEK

Mahkeme kararında; "A-9 isimli örgüte ait kanalda İslamiyet'le hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, bu bağlamda kamuoyunda da bilinen "Adnan Hoca'nın kedicikleri" söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur" denildi.

İNTERNET SİTELERİNİN ERİŞİME KAPATILMASINI TALEP ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adnan Oktar ve grubuna ait internet sitelerinin örgütün basın yayın organına bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesine uyarınca erişime engellenmesini talep etti. İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi; Adnan Oktar ve grubuna ait soruşturma dosyasını inceledi ve başsavcılığın talebini haklı buldu.

Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Şüpheli Adnan Oktar'ın öncülüğünde örgüt içerisinde gerçekleştirilen sözde dini cemaatten beklenmeyecek nitelikteki cinsel içerikli bu sapkın davranışların örgüt mensupları arasında masum ve normal karşılanması için sözde "Mehdilik" görevine inandırılan Adnan Oktar'ın sahip olduğu gizli ilim sayesinde her yaptığının kolay kolay herkes tarafından anlaşılamayan kutsal bir anlamı olduğu;

SUÇ İÇERİKLİ FAALİYETLERİNİ GİZLEMEK AMACIYLA KULLANILAN ALGI ÇALIŞMASI

Sözde "Mehdilik" görevini rahat ve gizlilik içerinde yürütebilmesi amacıyla kendilerine engel olabilecek kesimlere karşı sanki sapkınlık içerisinde oldukları görüntüsünün verilmeye çalışıldığı yönünde yalanların kullanıldığı, A-9 isimli örgüte ait kanalda İslamiyet'le hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, bu bağlamda kamuoyunda da bilinen "Adnan Hoca'nın kedicikleri" söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur."

MAHKEME; 122 İNTERNET SİTESİNE ERŞİM YASAĞI GETİRDİ

İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi; Adnan Oktar suç örgütüne ait başta harunyahya.org, www.harunyahya.com, www.a9.com.tr olmak üzere 122 internet sitesinin 5651 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince erişime engellenmesine karar verdi. Mahkeme; söz konusu kararın uygulanması için Bilgi Teknoloji Kurumu'na gönderilmesine, kararın en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilmesine hükmetti.

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