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Adıyaman'da Deprem...

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'da Deprem...

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 Nisan 2018 Salı 06:41
Adıyaman'da Deprem...

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen depremin ardından ilçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını, AFAD ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

ÇOĞU YAŞLI 13 KİŞİ HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ

Sarsıntıya uykularında yakalanan ve paniğe kapılarak binalardan çıkmaya çalışan vatandaşlardan bazıları sağlık sorunları yaşadı.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 13 depremzede, olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla Samsat ve Adıyaman'daki hastanelere müracaat etti.

Yetkililer, can kaybının yaşanmadığını, hastanelere gelenlerin de ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirtti.

Bu arada, Yavuzselim Mahallesi'nde iki katlı bir binanın altında yer alan ve deprem sırasında bir bölümü yıkılan alanda mahsur kalan küçükbaş hayvanların kurtarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sırasında bazı hayvanlar canlı olarak bulundukları yerden çıkarıldı. Birkaç hayvanın telef olduğu belirlendi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gören binalarda da çalışma yürütüyor. Bazı dernekler ise depremzedelere yardım ulaştırmaya başladı.

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DEPREMZEDELER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerden Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi.

Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını ifade ederek, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini belirtti.

Yılmaz, "90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar." dedi.

İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti.

Tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyen Yakaryılmaz, "Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok." diye konuştu.

GEÇEN YIL DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SARSILMIŞTI

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 10:10
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