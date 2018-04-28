Adil Öksüz'ün yeğeni ABD'ye kargo gönderirken yakalandı
İstanbul’da emniyet ekipleri, FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan Adil Öksüz’ün yeğeni E.H.Ö.’yü ABD’ye kargo göndereceği sırada gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan Adil Öksüz'ün yeğeni E.H.Ö.'nün ABD'ye kargo göndereceği tespit edildi. Ekipler 13 Nisan günü E.H.Ö.'yü E.S. ismine gönderilen zarfı kargo yetkilisine teslim ederken suçüstü yakaladı.
Adliyeye sevk edilen E.H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.