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17 Ocak 2017 Salı 09:01

Adanın Tapusu Türkiye’de

Adanın Tapusu Türkiye'de
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Adanın Tapusu Türkiye’de
Kıbrıs müzakereleri sırasında Rum kesiminin BM'ye sunduğu harita büyük tartışmalara neden olunca, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinden tapu kayıtlarını çıkardı. Tüm adanın tapu kayıtlarının yer aldığı 51 bin 443 belge yetkililere gönderildi.

Kıbrıs'ta çözüm için görüşmeler devam ederken, Rum Kesiminin BM'ye sunduğu harita tartışmalara neden oldu. Bunun üzerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de arşivlerinden adanın tapu dökümlerini çıkardı.

51 BİN 443 KAYIT GİTTİ

Türklerin 26 ülkede bulunduğunun kanıtı olan ve ülkeler arasındaki sınır anlaşmazlıklarını çözmekte kullanılan tapu arşivi, Kıbrıs'taki çözüm için de önemli bir delil olarak görülüyor. Türkiye, Kıbrıs'taki Türk kökenli vakıflarla gerçek ve tüzel kişilere ait emlak ve arazilere ilişkin tapu kayıtlarını ülke yetkilileri ile paylaştı. Lefkoşa, Girne başta olmak üzere, Hırsofi, Limasol, Değirmenlik, Tuzla, Kukla, Dağ, Magosa, Karpas, Omorfo, Mesarya, Baf, Lefke, Kılan, Piskopi, Evdim'e ait 132 Zabıt Kayıt Defteri'nde yer alan 51 bin 443 tapu kaydı da gönderilen belgeler arasında.

103 DEFTER DAHA VAR

Ayrıca arşivde Mufassal, İcmal, Derdest, 5 Defteri- Cebe olmak üzere Kıbrıs adasının tümünde Türklere ait yerleri gösteren 103 Ruznamçe defter yer alıyor. 111 Tapu Tahrir Defterinin de yer aldığı kayıtlar da Kıbrıs yetkilileri ile paylaşıldı.



(Yeni Şafak)


 
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