Adana'nın 'Pembe Panter'i yakalandı!

Adana’da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye "Vip" fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği ileri sürülen "Pembe Panter" lakaplı kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.'nin sosyal medyaüzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polisdüzenlendiği operasyonla Ayşe B.'yi gözaltına aldı. ‘Pembe Panter' lakabıyla ‘Vip' fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.



Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan ‘Vip' fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B'nin aynı zamanda 500 TL'ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.



Ayşe B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.