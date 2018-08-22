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Adana'da sokak ortasında çatışma

Adana’da husumetli iki taraf arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen motosikletteki 8 yaşlarında bir çocuk ile 2 kişi ağır yaralandı. Olay sırasında bir iş yerine kurşun isabet etti, iş yeri sahibi şans eseri kurtuldu

Adana'da sokak ortasında çatışma

Adana’da husumetli iki taraf arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen motosikletteki 8 yaşlarında bir çocuk ile 2 kişi ağır yaralandı. Olay sırasında bir iş yerine kurşun isabet etti, iş yeri sahibi şans eseri kurtuldu

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:38
Adana'da sokak ortasında çatışma

Adana’da husumetli iki taraf arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen motosikletteki 8 yaşlarında bir çocuk ile 2 kişi ağır yaralandı. Olay sırasında bir iş yerine kurşun isabet etti, iş yeri sahibi şans eseri kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki taraf arasında Obalar Caddesi'nde kavga çıktı. Kavgada her iki taraf da tabanca ve pompalı tüfekkullanmaya başladı.

Bu arada yoldan geçen motosiklet üzerindeki 8 yaşındaki Berfin Yaşar isimli çocuk yaralanarak yere düştü. Yakını hemen onu olay yerinden uzaklaştırıp özel bir hastaneye götürdü. Buna rağmen iki taraf arasındaki silahlı çatışma devam etti. Olayda Mehmet Yaşar ve Umut Bilekçier yaralandı. Yaralılar özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada çatışma anında çevredeki bir otomobilin camına ve iş yerine mermiler isabet etti. İş yeri sahibi Resul Savuç, sokakta bir anda çatışma çıktığını iş yerine kaçtıklarını ancak camlara mermiisabet ettiğini kendisinin de kafasından saçma sıyırdığını, şans eseri hayatta kaldığını söyledi.

Polis ekipleri ise kısa sürede olay yerine gelerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralılardan biri olayı Recep, Oğuz ve Yılmaz isimli şahısların gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Polis de olaya karıştığı ileri sürülen Durmaz A. ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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