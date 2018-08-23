banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.572
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8177
EURO
6.9689
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak
CİNAYET ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Erhürman: “Alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
ERHÜRMAN: “ALO 171 ŞİKAYET HATTINA...
Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
SUCUOĞLU: “HÜKÜMET ŞİKÂYET, MAZERET..”
banner282

Adana'da iki grup çatıştı; yoldan geçen 8 yaşındaki Berfin vuruldu

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, taraflardan 2 kişi ile yoldan geçen motosikletteki Berfin Yaşar (8) ve bir iş yeri sahibi yaralandı. Küçük Berfin ve 3 yaralı tedaviye alındı.

Adana'da iki grup çatıştı; yoldan geçen 8 yaşındaki Berfin vuruldu

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, taraflardan 2 kişi ile yoldan geçen motosikletteki Berfin Yaşar (8) ve bir iş yeri sahibi yaralandı. Küçük Berfin ve 3 yaralı tedaviye alındı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:18
Adana'da iki grup çatıştı; yoldan geçen 8 yaşındaki Berfin vuruldu

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, taraflardan 2 kişi ile yoldan geçen motosikletteki Berfin Yaşar (8) ve bir iş yeri sahibi yaralandı. Küçük Berfin ve 3 yaralı tedaviye alındı.

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü kavganın büyümesinin ardından taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada akrabasının arkasında motosikletle olay yerinden geçen Berfin Yaşar, tüfekten çıkan saçmalarını isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye götürülen küçük kız, tedaviye alınırken,  silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Y. ve Umut B. de  hastaneye kaldırıldı. Çatışma sırasında çevredeki bir otomobil ve iş yeri de zarar gördü. İş yeri sahibi Resul Savuç'un da av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polisler, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi
Hülya Avşar denizde şov yaptı
Hülya Avşar denizde şov yaptı
Cani anneden kan donduran itiraf
Cani anneden kan donduran itiraf
Kilosunu 90 Liradan Satıyor
Kilosunu 90 Liradan Satıyor
Josef De Souza, Suudi Arabistan Yolcusu
Josef De Souza, Suudi Arabistan Yolcusu
Dolar tatilde böyle işlem görüyor
Dolar tatilde böyle işlem görüyor
Alışveriş Yapmadı Diye Kadının Burnunu Kırdılar
Alışveriş Yapmadı Diye Kadının Burnunu Kırdılar
Bakan stada Atatürk isminin verilmesini istedi
Bakan stada Atatürk isminin verilmesini istedi
Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor
Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor
Siirt'te üretilen elmalar 8 ülkeye ihraç ediliyor
Siirt'te üretilen elmalar 8 ülkeye ihraç ediliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim