Adalet Bakanlığı'ndan izin istendi

"Avatar" olarak tanınan sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Çağan Atakan Arslan, bir videoda Türk milletini küfür ettiği gerekçesiyle çok eleştirilmişti. Arslan'a dava açılması için talepte bulunuldu."Avatar" olarak tanınan sporcu Çağan Atakan Arslan hakkında sosyal medyada yayınlanan bir videoda sarf ettiği sözlerle "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma açılabilmesi için Adalet Bakanlığından izin istendi.AVATAR ATAKAN'IN BU VİDEO İLE BAŞI BELAYA DAHA ÖNCE DE GİRMİŞTİAvatar Atakan, videoda ettiği küfür nedeniyle başı daha önce de bela ya girmiş çok eleştirilmişti. TV programına katılarak "arkadaşımla şakalaşıyorduk" savunmasını yapmıştı.AVATAR ATAKAN ETTİĞİ KÜFÜR GEÇEN SENE ORTAYA ÇIKMIŞTIBakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programında "Avatar" olarak tanınan Arslan'ın, 18 Ekim 2016'da sosyal medyada paylaşılan görüntüsünün şikayet edilmesi üzerine inceleme başlattı.SAVCI, AVATAR ATAKAN'A YENİDEN DAVA AÇMA TALEBİNDE BULUNDUAvatar Atakan, söz konusu görüntüde "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu içeren ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle Sarıyar, Arslan hakkında bu suçtan soruşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.KARARI ADALET BAKANLIĞI VERECEKBu suçtan yapılacak soruşturmaların Adalet Bakanlığı iznine bağlı olması nedeniyle, yapılacak işlemlerin gelecek karara göre yürütüleceği öğrenildi.