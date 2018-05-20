Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
Şüpheli hareketleri ele verdi
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
25 yaşında hayatını kaybetti
25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner256

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gülün 83 yaşında vefat eden amcasıTevfik Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gülün 83 yaşında vefat eden amcasıTevfik Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

20 Mayıs 2018 Pazar 19:55
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gülün 83 yaşında vefat eden amcasıTevfik Gül, son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 83 yaşında vefat eden amcası Tevfik Gül'ün cenazesi toprağa verildi.

Gül için Ardanuç Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bakan Gül'ün yanı sıra babası Cemil Gül ve diğer aile fertleri ile ARTVİN Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile vatandaşlar katıldı.

banner277
Abdulhamit Gül, ikindi vakti kılınan cenaze namazı öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Bakan Gül, bir süre tabutu taşıdı.

Tevfik Gül'ün cenazesi, Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli köyü mezarlığına defnedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde!
Gri listedeki terörist öldürüldü!
Gri listedeki terörist öldürüldü!
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzetbegovic ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzetbegovic ortak basın toplantısı
Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki yeri belli oldu!
Parti ve İttifakların Oy Pusulasındaki yeri belli oldu!
"Haplardan içmeye başladık, kendime geldiğimde çıplaktım"
"Haplardan içmeye başladık, kendime geldiğimde çıplaktım"
FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı!
FETÖ'nün bir sapkınlığı daha ortaya çıktı!
Kapıkule'de 30 Kilometrelik Tır Kuyruğu...
Kapıkule'de 30 Kilometrelik Tır Kuyruğu...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim