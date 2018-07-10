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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu

Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümet kabinesinde Adalet Bakanlığına getirilen Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Adalet Bakanı oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu

Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümet kabinesinde Adalet Bakanlığına getirilen Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Adalet Bakanı oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 00:04
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Oldu

Türkiye Cumhuriyeti 58. Hükümet kabinesinde Adalet Bakanlığına getirilen Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Adalet Bakanı oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 66. dönemi ve son hükümette Adalet Bakanlığı’na Bekir Bodağ’ın yerine getirilen Abdulhamit Gül, CumhurbaşkanlığıHükümet Sisitemi’nin ilk kabinesinde de Adalet Bakanı oldu. Başkan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabinede Abdülhamit Gül’ün 5 yıl bu görevi sürdürmesi bekleniyor.

Abdülhamit Gül kimdir? ’

AK-Parti  Genel Sekreteri olan Abdulhamit Gül, 12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı ise Saliha olan Gül, ilköğrenimini Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdüren Abdülhamit Gül, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren STK’ların çeşitli gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olan Abdülhamit Gül, Ankara’da serbest avukatlık yaptı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül’ün Milli GazeteStar Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankaraİl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı.

2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Abdülhamit Gül, AK-Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 14 Nisan 2014 tarihinde AK-Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Sonraki dönemde 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekli  genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi. AK-Parti  5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdülhamit Gül, 13 Eylül 2015 tarihinde AK-Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir. 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçilen Gül, 2017 yılında ise 3. AK-Parti  Olağanüstü Kongresi sonrası yenilenen MYK toplantısı sonrasında Bekir Bozdağ’ın yerine Adalet Bakanı yapılmıştı. Evli ve 3 çocuk Babası Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vemilletvekli seçimlerindemilletvekli iolmuştu.

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