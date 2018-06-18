Adalar'a elektrikli fayton geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılacağını duyurdu.İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark A.Ş. tarafından yapılacak.

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.