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Adada Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarılıyor

EGE DENİZİ\'NDEKİ YUMURTA ADA\'DA MAHSUR KALAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERDEN ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 10\'U KURTARILDI KURTARILAN KİŞİ SAYISI EKLENDİ

Adada Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarılıyor

EGE DENİZİ\'NDEKİ YUMURTA ADA\'DA MAHSUR KALAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERDEN ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 10\'U KURTARILDI KURTARILAN KİŞİ SAYISI EKLENDİ

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:49
Adada Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarılıyor

EGE DENİZİ\'NDEKİ YUMURTA ADA\'DA MAHSUR KALAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERDEN ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU 10\'U KURTARILDI KURTARILAN KİŞİ SAYISI EKLENDİ

Balıkesir, 19 Kasım 18 : Ege Denizi\'ndeki Yumurta Ada\'da mahsur kalan düzensiz göçmenlerden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege\'de, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

İlk etapta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

(AA/ÖZ/GÜL)  

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