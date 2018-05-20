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Acun ödülü açıkladı!

Ekranların fenomen programı Survivor'da Acun Ilıcalı açıkladığı ödülle yarışmacıları adeta mest etti. Kazanan takım İstanbul'a gelecek. Bu yarışma tarihinde bir ilk..

Acun ödülü açıkladı!

Ekranların fenomen programı Survivor'da Acun Ilıcalı açıkladığı ödülle yarışmacıları adeta mest etti. Kazanan takım İstanbul'a gelecek. Bu yarışma tarihinde bir ilk..

20 Mayıs 2018 Pazar 20:08
Acun ödülü açıkladı!

Acun ödülü açıkladı! Yarışmacılar kendinden geçti

Ekranların fenomen programı Survivor'da Acun Ilıcalı açıkladığı ödülle yarışmacıları adeta mest etti. Kazanan takım İstanbul'a gelecek. Bu yarışma tarihinde bir ilk..
 


TV8 ekranında yayınlanan Survivor  All Star 2018 programının bu akşamki bölümünde ilginç anlar yaşanacak. Survivor All Star 2018 programının yeni bölümü tanıtımında Acun Ilıca'nın 'Survivor tarihinin hiç verilmemiş ödülü' olarak lanse ettiği sürprizi duyan yarışmacılar sevinçten çığlıklar attı.

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İSTANBUL'A GELİYORLAR!
Kazanan takım oyuncuları ödül olarak İstanbul'a gelecek. Bu yarışma tarihinde bir ilk..
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Acun Ilıcalı
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