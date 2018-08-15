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Acil serviste doktora ‘benim hastama öncelik tanıyın’ yumruğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Süleyman Ö., devlet hastanesinin acil servisine getirdiği yakınına öncelik tanınmadığı gerekçesiyle tartıştığı hemşireye hakaret edip, Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi'ye yumruk attı.

Acil serviste doktora ‘benim hastama öncelik tanıyın’ yumruğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Süleyman Ö., devlet hastanesinin acil servisine getirdiği yakınına öncelik tanınmadığı gerekçesiyle tartıştığı hemşireye hakaret edip, Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi'ye yumruk attı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:42
Acil serviste doktora ‘benim hastama öncelik tanıyın’ yumruğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Süleyman Ö., devlet hastanesinin acil servisine getirdiği yakınına öncelik tanınmadığı gerekçesiyle tartıştığı hemşireye hakaret edip, Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi'ye yumruk attı. Gözlüğü kırılan ve gözünün altında morluk oluşan Çelebi'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Süleyman Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saldırıyı hastane çalışanları basın açıklamasıyla protesto etti.

Bandırma Devlet Hastanesi’nin acil servisine rahatsızlanan yakınını getiren Süleyman Ö., yoğunluğa rağmen hastasına öncelik tanınmasını, servisteki diğer hastaların çıkarılıp, yakının tedavi edilmesini istedi. Süleyman Ö. önce talebini ilettiği hemşire ile tartıştı. Tartışma sırasında Süleyman Ö., hemşireye hakaret edip, kendisini sakin olması için uyaran Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi’ye yumruk attı.

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SERBEST BIRAKILDI

Yumruk darbesiyle Pratisyen Hekim Çelebi’nin gözlüğü kırıldı, sol gözünün altında morluk oluştu. Doktorun şikayetiyle polis tarafından gözaltına alınan Süleyman Ö., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Acil serviste doktorun darbedildiği iddiası

PROTESTO ETTİLER

Bandırma İlçe Devlet Hastanesi çalışanları saldırıyı basın açıklaması ile protesto etti. Başhekim Muzaffer Şenveli, meslektaşına yapılan saldırıyı anlatıp, yaygınlaşan sağlıkta şiddet olaylarının çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştığını söyledi. Açıklamaya kırılan gözlüğü ile gelen Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi ise Süleyman Ö.’nün hemşireye hakaret edip kendisine yumruk attığını, acil servisteki hastaların çıkartılıp yakının tedavi edilmesini istediğini belirtti.

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