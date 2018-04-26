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Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı

Eskişehir, 26 Nisan 18 (.): Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı

Eskişehir, 26 Nisan 18 (.): Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı
Eskişehir, 26 Nisan 18 (.): Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

AÜ\'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

(AA/FEZ)

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