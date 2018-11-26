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Açık Toplum Vakfı Türkiye\'deki Faaliyetlerini Sonlandıracaklarını Açıkladı

Ankara, 26 Kasım 18 : Tutuklu insan hakları savunucusu ve iş adamı Osman Kavala\'nın da kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, Kavala\'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyon sonrası Türkiye\'deki faaliyetlerini sonlandıracaklarını açıkladı.

Açık Toplum Vakfı Türkiye\'deki Faaliyetlerini Sonlandıracaklarını Açıkladı

Ankara, 26 Kasım 18 : Tutuklu insan hakları savunucusu ve iş adamı Osman Kavala\'nın da kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, Kavala\'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyon sonrası Türkiye\'deki faaliyetlerini sonlandıracaklarını açıkladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Açık Toplum Vakfı Türkiye\'deki Faaliyetlerini Sonlandıracaklarını Açıkladı

Ankara, 26 Kasım 18 : Tutuklu insan hakları savunucusu ve iş adamı Osman Kavala\'nın da kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, Kavala\'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyon sonrası Türkiye\'deki faaliyetlerini sonlandıracaklarını açıkladı.

Açık Toplum Vakfı, 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü olarak Türkiye\'de faaliyetlerine başlamış ve 2008\'de de vakıf olarak kurulmuştu.

Vakfın yönetim kurulu, kurumun yurt dışı bağışlarıyla Gezi eylemlerine destek sağladığı iddiasını da "gerçek dışı" diye niteledi; Vakfın açıklaması şöyle:

“Kurulduğu günden bu yana, Vakıf faaliyetleri İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmiştir. Ancak, yeni açılan soruşturmalarla Açık Toplum Vakfı ile 2013 yılındaki Gezi olayları arasında bağlantı kurma çabaları olduğu görülmektedir. Bu çabalar yeni değildir ve tümü gerçek dışıdır. Haberlerde bahsedilen yurtdışı bağışlar, usulüne uygun şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş, ve Genel Müdürlük tarafından bu bildirimler onaylanmıştır.”

ERDOĞAN: ARKASINDA SOROS VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala\'yı kast ederek "Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan kişi içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi [George] Soros" demişti.

(BBCTürkçe/ÖZ/ŞEB)

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