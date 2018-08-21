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Açık ofiste çalışanlar daha aktif

Açık ofiste çalışanlar daha aktif

21 Ağustos 2018 Salı 12:54
Açık ofiste çalışanlar daha aktif

AÇIK OFİSLERDE ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTESİ, ÖZEL BÜROLARDA ÇALIŞANLARDAN YÜZDE 32, KÜÇÜK ODALARDA ÇALIŞANLARDAN YÜZDE 20 DAHA FAZLA
Masalar arasında paravanla bölünmüş kişisel alanların olmadığı açık ofislerde çalışan kişilerin, küçük odalarda ya da özel bürolarda çalışanlardan daha aktif ve daha az stresli olduğu belirlendi.
BBC'nin haberine göre, ABD'de yürütülen bir çalışmada Arizona Üniversitesinden araştırmacılar, farklı kamu binalarındaki açık ofislerde çalışan 231 kişinin hareketlerini ve kalp atış hızını, göğüslerine taktıkları sensörler ile üç gün boyunca takip etti.
Sonuçları "Occupational & Environmental Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, katılımcıların hareket ve stres seviyelerini inceleyen araştırmacılar, ofis çalışanlarının diğer çalışanlara nazaran daha hareketsiz kalma eğiliminde olduklarını, bunun da kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarını, bıkkınlık ve düşük bir ruh halini beraberinde getirdiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, açık ofislerde çalışanların fiziksel aktivitesinin, özel bürolarda çalışanlardan yüzde 32, küçük odalarda çalışanlardan yüzde 20 daha fazla olduğunu açıkladı.
Çalışma saatlerinde daha az aktif olmanın stres duygusuyla da bağlantılı olduğunu kaydeden araştırmacılar, açık ofislerde daha aktif olan çalışanların stres seviyesinin ofis dışında, çalışma saatlerinde daha az aktif olanlardan yüzde 14 daha az olduğunu ifade etti.
Çalışmada ayrıca, açık ofis uygulamasının, daha iyi iletişim, daha doğaçlama görüşmeler ve meslektaşların artan farkındalığı gibi diğer yararlarının da olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Araştırmacılar, paravanla ayrılmış kişisel alanlara yer verilmeyen açık ofiste çalışanların daha aktif olmasının, sıklıkla masalarından kalkarak efor sarf etmelerinden kaynaklanıyor olabileceği yorumunu yaptı.
Sonuçlarda asansörün ve merdivenlerin yerinin de belirleyici faktörler olabileceğinin altı çizildi.
 

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Son Güncelleme: 21.08.2018 16:15
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