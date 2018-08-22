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Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 802 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 802 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:45
Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 802 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

"Acemi kasap" manzaraları Kurban Bayramı klasikleri haline geldi. Kendini bıçakla yaralayanlar da, kurbanlık hayvanın darbesine maruz kalanlar da hastanelerin yolunu tuttu.

Türkiye genelinde, kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. 

Bayramın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 802 kişi hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. 

Sakarya'da 180, Kocaeli'de 70, Zonguldak'ta 18, Bolu'da 46, Düzce'de 72, Bartın'da 33, Karabük'te 25 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelere başvurdu.

Bu arada Karabük'teki yaralılardan birinin, 3 parmağının derin kesik nedeniyle kopması üzerine, yapılan ilk müdahalenin ardından şehir dışında bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Gaziantep'te 76, Kahramanmaraş'ta 40, Malatya'da 100, Adıyaman'da 24, Şanlıurfa'da 84 "acemi kasap", tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29, Samsun'da 83, Kayseri'de 120, Kırıkkale'de 90 kişi hastanelik oldu.

Çorum'da yaralanan 54, Tokat'ta 85, Amasya'da 175 kişi, hastanelerde tedavi edildi.

Denizli'de 122, Aydın'da 60, Manisa'da 30, Antalya'da 55, Muğla'da 20, Burdur'da 41 ve Isparta'da 10 kişi hastanelere müracaat etti.

Erzurum'da 50, Ağrı'da 25, Iğdır'da 18, Kars'ta 40, Erzincan'da 27, Ardahan'da 12 kişi, kurban keserken yaralanınca soluğu hastanede aldı.

Eskişehir'de 113, Yalova'da 23, Kütahya'da 84 kişi hastanelere başvurdu.

İstanbul'da bin 226, İzmir'de 215, Uşak'ta 14, Bursa'da 100, Bilecik'te 20, Çanakkale'de 57, Balıkesir'de 6, Kilis'te 30 kişi hastanelere başvuruda bulundu. 

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