Aç Kalan Köpek Sahibini Yedi

Polisin ilk tespitlerine göre, Aşkın’ın 10 gün kadar önce, kendisini astığı, ardından cesedinin çürümeye başlaması üzerine ise, boynunun koptuğu değerlendirildi. Bu sırada, aç kalan köpeğinin, başını parçaladığı olasılığı üzerinde durulurken, durumun otopsiyle kesinlik kazanacağı belirtildi. Komşuları ise, daha önce bir polisi kolundan ısıran köpeği, şikayet etmelerine rağmen Yalçın’ın hayvanı ekiplere teslim etmediğini, onun aşılı ve uslu bir köpek olduğunu söylediğini anlattı.



Ev sahibi Ünal Gümüş, kiracısı 39 yaşındaki Soner Aşkın’ın uzun süreden bu yana telefonlara yanıt vermemesi üzerine, merak edip, dün saat 20.30 sıralarında 9104 sokak 9 numaradaki eve geldi. Bu sırada komşularının da evden kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine, polisten yardım istendi. Eve giren polis ekipleri ve komşuları, korkunç manzarayla karşılaştı. Soner Aşkın’ın hayatını kaybettiği, ’Ares’ adlı Rottweiler cinsi köpeğinin de başını parçaladığı belirlendi.