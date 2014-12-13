Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Aç Kalan Köpek Sahibini Yedi

İZMİR’in Karabağlar İlçesi Yeşilyurt Semtindeki evde cesedi bulunan Soner Aşkın’ın, ölümündeki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Aç Kalan Köpek Sahibini Yedi

İZMİR’in Karabağlar İlçesi Yeşilyurt Semtindeki evde cesedi bulunan Soner Aşkın’ın, ölümündeki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

13 Aralık 2014 Cumartesi 18:03
Aç Kalan Köpek Sahibini Yedi
banner238

Polisin ilk tespitlerine göre, Aşkın’ın 10 gün kadar önce, kendisini astığı, ardından cesedinin çürümeye başlaması üzerine ise, boynunun koptuğu değerlendirildi. Bu sırada, aç kalan köpeğinin, başını parçaladığı olasılığı üzerinde durulurken, durumun otopsiyle kesinlik kazanacağı belirtildi. Komşuları ise, daha önce bir polisi kolundan ısıran köpeği, şikayet etmelerine rağmen Yalçın’ın hayvanı ekiplere teslim etmediğini, onun aşılı ve uslu bir köpek olduğunu söylediğini anlattı.

Ev sahibi Ünal Gümüş, kiracısı 39 yaşındaki Soner Aşkın’ın uzun süreden bu yana telefonlara yanıt vermemesi üzerine, merak edip, dün saat 20.30 sıralarında 9104 sokak 9 numaradaki eve geldi. Bu sırada komşularının da evden kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine, polisten yardım istendi. Eve giren polis ekipleri ve komşuları, korkunç manzarayla karşılaştı. Soner Aşkın’ın hayatını kaybettiği, ’Ares’ adlı Rottweiler cinsi köpeğinin de başını parçaladığı belirlendi. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 18:05
Anahtar Kelimeler:
Aç Kalan Köpek Sahibini YediKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim