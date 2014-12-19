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AB'ye Girme İsteği En Düşük Seviyede

Avrupa Birliği'ne sadece TC hükümeti değil halk da tepkili. AB'ye girmek isteyenlerin anketteki oranı düştü.

AB'ye Girme İsteği En Düşük Seviyede

Avrupa Birliği'ne sadece TC hükümeti değil halk da tepkili. AB'ye girmek isteyenlerin anketteki oranı düştü.

19 Aralık 2014 Cuma 10:49
AB'ye Girme İsteği En Düşük Seviyede
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Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verilen desteğin son yılların en düşük düzeyine indiği belirtildi.

AB üyeleri ve aday ülkelerde 32 binden fazla kişiyle görüşülerek yapılan 82'nci Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de AB üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 28'e kadar geriledi.

Türkiye'de 8-17 Kasım tarihleri arasında TNS Piar tarafından bin 87 kişiyle görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasında, Türkiye'nin AB üyeliğini genel anlamda nasıl değerlendirdikleri sorulan katılımcıların yüzde 28'i "iyi", yüzde 39'u "kötü" ve yüzde 25'i "ne iyi ne kötü" yanıtını tercih etti. Kalan yüzde 8 bu soruyu cevaplamak istemedi.

6 ay önce yüzde 38 seviyesindeydi

Yaklaşık altı ay önce yapılan 81'inci Eurobarometre'de AB üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 38 ve karşıtların oranı yüzde 33 düzeyindeydi.

Eurobarometre'ye göre Türkiye'de AB üyeliğine olumlu bakanların oranı geçen yıl yüzde 38 ve bir önceki yıl yüzde 36 seviyesindeydi.

Ankette, "Her yönüyle baktığınızda ülkenizin AB üyeliğinden faydalanacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 36 "evet", yüzde 54 "hayır" cevabını verdi. Bir önceki ankette bu soruya "evet" diyenlerin oranı yüzde 50, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 45 düzeyindeydi. 
Son Güncelleme: 19.12.2014 10:51
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