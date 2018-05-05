"Abdullah Gül hala oyunun içinde"

Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, Saadet Partili bir arkadaşının kendisine, Abdullah Gül ile ilgili, "Abdullah Bey’i aday yapamadık ama Sayın Gül hâlâ oyunun içinde. Abdullah Bey’i siyaset içinde yok saymanız hata olur" dediğini aktardı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin cumhurbaşkanlığına aday olacağı iddiaları boş çıktı.



Gül mevzusu tam kapanıyor derken Habertürk Gazetesi Yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında ilginç bir bilgi aktardı.



Altaylı, Saadet Partili bir arkadaşına 'Abdullah Gül'ü aday yapamadınız?' diye sorduğunu ve karşılığında ilginç bir cevap aldığını söyledi.



Altaylı, arkadaşının kendisine 'Abdullah Bey'i aday yapamadık ama Sayın Gül hâlâ oyunun içinde. Abdullah Bey'i siyaset içinde yok saymanız hata olur' dediğini aktardı.



İşte Fatih Altaylı'nın yazısının o bölümü:



GÜL HÂLÂ AKTİF Mİ!



DÜN bir Saadet Partili arkadaşıma rastladım.



Takıldım.



“Abdullah Gül'ü aday yapamadınız.” İlginç bir yanıt verdi. “Abdullah Bey'i aday yapamadık ama Sayın Gül hâlâ oyunun içinde. Abdullah Bey'i siyaset içinde yok saymanız hata olur.”



Ben bu yanıttan bir şey anlamadım.



Israrlı sorularıma ise yanıt alamadım.