banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92685
ALTIN
267.146
DOLAR
6.9355
STERLİN
8.8598
EURO
7.9143
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
UYUŞTURUCU TESİRİ ALTINDA KAZA YAPTI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Vaslili tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Güney’e kaçma umutları suya düştü
GÜNEY'E KAÇMA UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ
banner282

Abdullah Gül'den çok sert Trump açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Trump'ın Türkiye'ye karşı sergilediği tavır ve ABD ile yaşanan gergin sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gül, "Trump, küresel bir tehdit" ifadesini kullandı

Abdullah Gül'den çok sert Trump açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Trump'ın Türkiye'ye karşı sergilediği tavır ve ABD ile yaşanan gergin sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gül, "Trump, küresel bir tehdit" ifadesini kullandı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:59
Abdullah Gül'den çok sert Trump açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike olduğunu belirtti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Dünyada ekonomi olsun, güvenlik olsun şoklar hep yaşanacaktır..“
Çavuşoğlu: “Dünyada ekonomi olsun, güvenlik olsun şoklar hep yaşanacaktır..“
Türkiye'de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı!
Türkiye'de çekirdeksiz üzüm hasadı başladı!
Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor
Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor
Konya’da emlakçılar için ‘kırmızı liste’
Konya’da emlakçılar için ‘kırmızı liste’
Erdoğan’dan ekonomi konusunda önemli mesajlar
Erdoğan’dan ekonomi konusunda önemli mesajlar
TL değer kaybedince turistler lüks mağazalara koştu
TL değer kaybedince turistler lüks mağazalara koştu
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar?
SPK: Yalan haber yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
SPK: Yalan haber yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacak
TÜRSAB'dan turizm açıklaması
TÜRSAB'dan turizm açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim