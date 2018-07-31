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ABD’li rahip Brunson’un “ev hapsi” devam edecek

ABD’li rahip Brunson’un “ev hapsi” devam edecek

31 Temmuz 2018 Salı 15:16
ABD’li rahip Brunson’un “ev hapsi” devam edecek

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz karara bağlandı.

Kararı değerlendiren mahkeme, Brunson'ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar verdi.

Kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak inceleyen İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Brunson'ın avukatının taleplerini reddetti.

Rahip Brunson’un durumu, ABD ile Türkiye arasında gerilime yol açmış drumda. ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence, geçen hafta, ev hapsinin yetersiz olduğunu söyleyerek rahip Brunson’ın serbest bırakılmasını istemiş, aksi halde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.

Ankara ise, Washington’dan yapılan açıklamalara sert göstermiş, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargı sürecine müdahale edilmesine izin verilmeyeceği bildirilmişti.

 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 19:01
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