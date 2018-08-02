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“ABD’de Bir Malımız Var, FETÖ”

ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika'da bir malımız var, Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." ifadelerini kullandı.

“ABD’de Bir Malımız Var, FETÖ”

ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika'da bir malımız var, Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." ifadelerini kullandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
“ABD’de Bir Malımız Var, FETÖ”


ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika'da bir malımız var, Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ABD'nin kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül için aldığı yaptırım kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Soylu, paylaşımında "Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." ifadelerine yer verdi.

Trump yönetimi dün, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, rahip Brunson'ın tutuklanmasındaki "doğrudan rolleri" nedeniyle listeye alındığını açıklamıştı.

Yaptırım kararı kapsamında iki bakanın, eğer varsa ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı kaydedilmişti.

 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 14:47
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