Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107015
ALTIN
172.114
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6574
EURO
4.9307
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
YILDIRIM’I AĞIR CEZA ÇARPTI
İş kazasında 1 kişi yaralandı
İŞ KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI 
6 kişiyi tutukladı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN UYARI
banner256

"abd, İngiltere Ve Fransa Suriye\'de Tiyatro Oynadı"

İstanbul, 25 Nisan 18 : Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Suriye rejimine yönelik operasyonunu

"abd, İngiltere Ve Fransa Suriye\'de Tiyatro Oynadı"

İstanbul, 25 Nisan 18 : Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Suriye rejimine yönelik operasyonunu

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35

İstanbul, 25 Nisan 18 : Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Suriye rejimine yönelik operasyonunu "tiyatro" diye tanımlayarak, "Suriye fiilen ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir oyun gerekliydi dünya sahnesi için. Oynandı ve bence bitti." dedi.

Bölgedeki son durumu AA muhabirine değerlendiren Ediger, Suriye\'nin petrol ve doğalgaz yatakları ile boru hatlarının, ABD güdümündeki terör örgütü PYD ile Rusya güdümündeki Esed rejimi arasında ortadan ikiye bölündüğüne dikkati çekti. 

Ortadoğu genelinde ABD ve Rusya\'nın belirli konularda anlaştıkları kanaatinde olduğunu, bütün olup bitenlerin İkinci Dünya Savaşı sonundaki döneme benzediğini savunan Prof. Dr. Ediger, Suriye\'ye düzenlenen saldırının "son derece önemsiz" olduğunu, gövde gösterisinden öteye gidemediğini öne sürdü. 

Ediger, "Trump, sosyal medyada \'çekiliyoruz, işimiz bitti\' dedi, ardından \'bombalar geliyor hazır ol\' diye meydan okudu. Putin, saldırı durumunda misliyle karşılık verileceğini duyurdu. Saldırı sonrasında iki taraf da \'operasyon bitti\' açıklaması yaptı. Bir nevi senaryo şeklinde bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Bir tiyatro oyunu gibi..." ifadelerini kullandı.

Trump\'ın ABD iç dengeleri sebebiyle Suriye\'ye bir operasyon yapmak zorunda kalmış olabileceğine değinen Ediger, şunları söyledi:

"Trump, belki onurunu kurtarmak için, belki bundan sonraki stratejileri için önceden belirlenmiş alanlara füzeler attı. Aslında \'istediğimiz zaman müdahalede bulunuruz, füzeleri atarız, güçlü ve büyük bir devletiz\' imajı verilmeye çalışıldı. Rusya da \'atılan füzeleri düşürdük, düşürmediklerimiz de zaten bir işe yaramadı\' dedi. Suriye fiilen ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir oyun gerekliydi dünya sahnesi için. Oynandı ve bence bitti."

\'\'SURİYE PAYLAŞILDI"

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Suriye\'nin paylaşıldığını ve bölüşümün petrol, doğal gaz yatakları ve boru hatları üzerinden yarı yarıya gerçekleştirildiğini savunarak, "Burada mesele enerji olayı bence. Suriye\'nin petrol, gaz yatakları ve boru hatları haritasını önümüze koyduğumuzda şunu çok net görebiliriz. Kuzeydoğudan güneybatı ucuna kadar ana bir boru hattı var. Bunun dışında birçok iç petrol ve gaz boru hatları var. Ana boru hattının üzerinde petrol ve gaz yatağı yok. Zaten hepsi bunun güneyinde ve bu yatay olarak çizilen çizgiye bir de YPG\'nin sınırı ile Suriye güçlerinin sınırını çizdiğimizde o da bu hattı ikiye bölüyor. Yani çok basit bir şekilde orada yeşille gösterilen petrol ve kırmızıyla gösterilen doğal gaz sahalarının yarı yarıya bölüşüldüğü gibi bir imaj var. Ve bu görüntü oldukça net." değerlendirmesini yaptı.

banner223

Ediger, Suriye\'nin doğusunun ABD kontrolündeki güçlerin, batısının ise Rusya\'nın kontrolündeki Esed güçlerinin hakimiyeti altında olduğunu belirterek, ülkenin bu şekilde bölündüğünü ve sonunda gelinen noktanın bu olduğunu ifade etti. 

ABD\'nin İncirlik Üssü ve diğer üslerinin yerine bölgenin tam göbeğinde, tüm bölgeyi kontrol edebilecek bir güç sahibi olacağını dile getiren Ediger, "Bu, ABD için çok önemli. ABD\'nin Ortadoğu\'nun gazına, petrolüne çok fazla ihtiyacı olmadığını görüyoruz. \'Peki biz çekiliyoruz ama boşluğu kim dolduracak?\' ABD\'nin asıl üzerinde düşündüğü konu bu. Birkaç alternatif var. Bunlardan biri Rusya ki bu ABD için en tehlikelisi. Rusya artık bir dünya gücü olmak istiyor. Bunun için de Akdeniz\'e girmesi gerekiyor. İkincisi de Çin tabii. Dünyada en fazla enerji tüketen ülke olarak ABD\'den o krallığı aldı. Ekonomik anlamda da büyük bir ülke haline gelmek üzere. Dolayısıyla Çin\'in de Akdeniz bölgesindeki enerji hatlarına ulaşma isteği var. ABD\'nin asıl hedefi Çin, Rusya ve İran\'ın Akdeniz havzasında elde etmeye çalıştığı gücü engellemek." ifadelerini kullandı. 
"DÜNYA, ÇİN-ABD MÜCADELESİNE TANIK OLACAK" 

Ediger, dünyanın bundan sonra Çin ile ABD arasındaki mücadeleye tanık olacağını, "Rusya, Türkiye gibi ülkeler Çin\'in yanında mı, ABD tarafında mı yer alacak?" sorusuna cevap aranacağını söyledi.

Türkiye\'nin genel stratejisi doğrultusunda bu operasyonu desteklemek zorunda olduğunu ve desteklediğini ifade eden Ediger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama birçok açıdan gerek enerji gerek başka alanlarda \'stratejik ortağımız\' dediğimiz Rusya da buna karşıydı. Yani Rusya ve ABD arasında bırakıldı Türkiye. Bundan sonra Türkiye\'nin çok akıllıca bir denge politikası izlemesi en makul olanı. NATO çerçevesinde ABD ile çok ciddi bir ittifakımız var.  Batı\'yla ittifak halindeyiz ve bu ittifakı kaybetmememiz lazım ama bu demek değildir ki onların dediği her şeyi kabul edelim ve onun dışında adım atmayalım. Bununla beraber bloklardan birini tercih etmek zorunda bırakılabilir Türkiye. İnşallah öyle bir şey olmaz. Türkiye\'nin bu iki ülke arasındaki ilişkilerini olumlu bir şekilde götürebildiği kadar götürmesi önemli."

(AA/RU/GÜL) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı!
Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçe derbisi kararı!
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Telefonla Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Telefonla Görüştü
Türkiye’de Seçim Takvimi Belli Oldu
Türkiye’de Seçim Takvimi Belli Oldu
Davutoğlu: “erdoğan Hepimizin Adayıdır”
Davutoğlu: “erdoğan Hepimizin Adayıdır”
Türkiye, Euro 2024 Adaylık Dosyasını Sundu
Türkiye, Euro 2024 Adaylık Dosyasını Sundu
Yds Sonuçları Açıklandı
Yds Sonuçları Açıklandı
Zonguldak Merkezli
Zonguldak Merkezli "kripto" Fetö/pdy Operasyonu… 10 İl Ve Kktc’de 15 Kişi Gözaltına Alındı
Avrupa'da En Yüksek İstihdamı İzlanda Sağladı
Avrupa'da En Yüksek İstihdamı İzlanda Sağladı
Türkiye-rusya-iran Dışişleri Bakanları Moskova'da Toplanıyor
Türkiye-rusya-iran Dışişleri Bakanları Moskova'da Toplanıyor
Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı
Açıköğretim Sınav Sonuçları Açıklandı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim