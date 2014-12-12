ABD Türkiye'yi Seçti!

ABD Hava Kuvvetleri'nde Korgeneral Chris Bogdan yaptığı açıklamada, söz konusu kararların aylar süren tartışma ve değerlendirmelerden sonra alındığını belirtti. Bogdan, gerekmesi durumun da İngilterenin F-35'ler için yedek bakım sağlayacağını, Norveç ve Hollanda'nın da ek motor bakım yeteneği sağlayacağını söyledi.
ABD Hava Kuvvetleri'nde Korgeneral Chris Bogdan yaptığı açıklamada, söz konusu kararların aylar süren tartışma ve değerlendirmelerden sonra alındığını belirtti. Bogdan, gerekmesi durumun da İngilterenin F-35'ler için yedek bakım sağlayacağını, Norveç ve Hollanda'nın da ek motor bakım yeteneği sağlayacağını söyledi.