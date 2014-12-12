ABD Türkiye'yi Seçti!

ABD Hava Kuvvetleri'nde Korgeneral Chris Bogdan yaptığı açıklamada, söz konusu kararların aylar süren tartışma ve değerlendirmelerden sonra alındığını belirtti. Bogdan, gerekmesi durumun da İngilterenin F-35'ler için yedek bakım sağlayacağını, Norveç ve Hollanda'nın da ek motor bakım yeteneği sağlayacağını söyledi.





Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen savaş uçağı F-35'ler sesten hızlı uçabiliyor ve radara yakalanmama özelliği taşıyor. Yeni kuşak uçaklarının F-16 ve F-18 gibi dördüncü kuşak savaş uçaklarından dört kat daha fazla etkili, hem havadan havaya hem de havadan karaya saldırı yeteneği bulunuyor.