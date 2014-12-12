Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

ABD Türkiye'yi Seçti!

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), yeni kuşak savaş uçağı F-35'lerin ağır motor bakımlarının 2018'den başlayarak Türkiye'de yapılacağını açıkladı. PENTAGON, F-35 uçaklarının ilk ağır bakımlarının da İtalya'da yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti

ABD Türkiye'yi Seçti!

ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), yeni kuşak savaş uçağı F-35'lerin ağır motor bakımlarının 2018'den başlayarak Türkiye'de yapılacağını açıkladı. PENTAGON, F-35 uçaklarının ilk ağır bakımlarının da İtalya'da yapılmasının uygun görüldüğünü belirtti

12 Aralık 2014 Cuma 08:05
ABD Türkiye'yi Seçti!
banner238

 ABD Hava Kuvvetleri'nde Korgeneral Chris Bogdan yaptığı açıklamada, söz konusu kararların aylar süren tartışma ve değerlendirmelerden sonra alındığını belirtti. Bogdan, gerekmesi durumun da İngilterenin F-35'ler için yedek bakım sağlayacağını, Norveç ve Hollanda'nın da ek motor bakım yeteneği sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen savaş uçağı F-35'ler sesten hızlı uçabiliyor ve radara yakalanmama özelliği taşıyor.  Yeni kuşak uçaklarının F-16 ve F-18 gibi dördüncü kuşak savaş uçaklarından dört kat daha fazla etkili, hem havadan havaya hem de havadan karaya saldırı yeteneği bulunuyor.
Son Güncelleme: 12.12.2014 08:06
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiyeyi SeçtiKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim