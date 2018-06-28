ABD'nin tehdidine cevap: Artık geri dönüş yok!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleri konusundaki kararından geri dönüşün söz konusu olmadığını belirterek, "Anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı, önümüzdeki yıl da teslim edilecek." dedi.

Sözcü Kalın, Bloomberg tv kanalına verdiği mülakatta, Rusya'dan S-400 alınması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına yönelik açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.



'TÜRKİYE KENDİSİ KARAR VERİR'



Kalın, "Bu konularda karar vermek egemen bir ülke olarak Türkiye’nin tasarrufundadır. Türkiye nereden, hangi savunma sistemini, hangi teknolojiyi alacağına kendisi karar verir." ifadelerini kullandı.



ABD ile ilişkilerin iyi olmasından yana olduklarını kaydeden Kalın, Türkiye'nin hiçbir zaman egemenlik haklarını sınırlayacak bir angajman içine girmediğini ve girmeyeceğini vurguladı. Kalın, ABD'nin yaptırım uygulaması halinde buna göre gerekli adımların atılacağını, tepkinin verileceğini belirterek ABD'nin bu tutumunun ikili ilişkilere katkısının olmayacağını, Türkiye'nin kararlılığını değiştirmeyeceğini kaydetti.



'GERİ DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'



Kalın, "Buradan bir geri dönüş söz konusu değil. Anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı, önümüzdeki yıl da teslim edilecek. Anlaşma teknoloji transferini içeriyor. Zaten bizim için en önemli konulardan bir tanesi de teknoloji transferinin sağlanmasıydı. Biz bu teknolojiyi sadece hazır alıp kullanmak istemiyoruz, aynı zamanda üretmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



İbrahim Kalın, Patriot füzeleri ya da Batı’da üretilmiş benzer sistemlerle ilgili uygun şartlar sağlanırsa, Türkiye'nin bunları da değerlendireceğini ifade etti.



- "Silah satışının dondurulması konusunda opsiyonsuz değiliz"



ABD senatosunun Türkiye'ye silah satışının durdurulmasına ilişkin tasarıya onay vermesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini kaydeden Kalın, konunun görüşmede yapıcı şekilde ele alındığını bildirdi. Kalın, "Trump da bu konunun bir mesele olmasını arzu etmediğini söyledi. İşin bir de kongre ayağı var, onu nasıl yönetecekleri ABD’nin kendi iç meselesi. Ama biz, müttefiklik ruhuna aykırı bu adımın atılmamasını arzu ederiz. Ama bu adımı atmaları halinde de Türkiye opsiyonsuz değildir." ifadelerini kullandı.



'ÖYLE BİR MADDE YOK'



NATO sözleşmesinde, "NATO dışında bir savunma sistemi alırsanız üyeliğiniz sona erer" gibi bir maddenin olmadığını kaydeden Kalın, bu tür yorumları yapanların Türkiye’nin, Suriye’de PYD ile ABD’nin ilişkisi konusunda ve diğer alanlarda dile getirdiği eleştirileri hazmedemeyen çevreler olduğunu söyledi.



Kalın, "Türkiye NATO’dan çıksın, çıkmalı, artık güvenilir bir NATO üyesi değil diyenler artık açıkçası eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar." dedi.