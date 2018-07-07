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ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak

Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak

Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:28
ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak

ABD'li şirket Siirt'te petrol arayacak

Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

ABD'li Aladdin Middle East Ltd şirketi Siiirt'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve 5 yıllığına lisans verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilanı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şirket, yüzölçümü 30 bin 548 hektar olan sahada lisans alabilmek için 4 Ağustos 2017 tarihinde başvurmuştu.

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