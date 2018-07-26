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ABD'li Papaza 'Siyah Fasülye' servisi

ABD’li Papaz Brunson’un ev hapsine alınmasının ardından, Brunson’un yakınları ve bağlı bulunduğu kilisenin cemaat üyeleri, ev ziyaretinde bulunmaya başladı. Ziyaretçiler, Brunson’un en sevdiği yemekler arasında yer alan ve Brezilya’ya özgü bir yemek olan Feijoda (siyah fasülye) getirmeyi de ihmal etmedi.

ABD'li Papaza 'Siyah Fasülye' servisi

ABD’li Papaz Brunson’un ev hapsine alınmasının ardından, Brunson’un yakınları ve bağlı bulunduğu kilisenin cemaat üyeleri, ev ziyaretinde bulunmaya başladı. Ziyaretçiler, Brunson’un en sevdiği yemekler arasında yer alan ve Brezilya’ya özgü bir yemek olan Feijoda (siyah fasülye) getirmeyi de ihmal etmedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:01
ABD'li Papaza 'Siyah Fasülye' servisi

ABD'li Papaza 'Siyah Fasülye' servisi

ABD’li Papaz Brunson’un ev hapsine alınmasının ardından, Brunson’un yakınları ve bağlı bulunduğu kilisenin cemaat üyeleri, ev ziyaretinde bulunmaya başladı. Ziyaretçiler, Brunson’un en sevdiği yemekler arasında yer alan ve Brezilya’ya özgü bir yemek olan Feijoda (siyah fasülye) getirmeyi de ihmal etmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den istediği ABD'li Papaz Brunson, Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden şartlı tahliye olmuş ve ev hapsine mahkum edilmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği belirtilen ABD'li Papazı ise son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ziyaret etmişti.

Yarım saat süren bu ziyaretin ardından, RahipBrunson'un bağlı bulunduğu kilisenin cemaat üyeleri de, ABD'li Papazın evini ziyaret etti. Cemaat üyeleri, yanında da Brunson'un en sevdiği yemekler arasında yer alan ve Brezilya'ya özgü bir yemek olan Feijoda (siyah fasülye) getirmeyi de ihmal etmedi. Brunson'un evine ise çok sayıda kişinin ziyaret etmesi dikkat çekti.

Öte yandan, gelen her ziyaretçi kapıda didik didik arandı. İzmir Emniyeti, Brunson'un evinin çevresinde adeta kuş uçurtmazken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da güvenlik önlemlerini denetlemişti.

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