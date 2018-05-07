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ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iadesini istediği, İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iadesini istediği, İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:20
ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında

ABD'li Papaz yeniden hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan iadesini istediği, İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

35 yıl hapis cezası istenilen ABD uyruklu rahipAndrew Craig Brunson davası 16 Nisan’da görülen ilk duruşma ile başlamıştı. Aliağa’daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde bugün ikinci kez görülen duruşma kimlik yoklamasıyla başladı.

Duruşma gizli tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

ABD’li konsolosluk yetkilileri de takip ediyor

Duruşmayı izlemek için ABD’li konsolosluk yetkilileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyiciler arasında bulunuyor. Rahip Andrew Craig Brunson’un eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.

Bu arada, duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarında geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDPapazFETÖ
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