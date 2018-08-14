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ABD'li Papaz Brunson'ın “Ev Hapsi“ne İkinci İtiraz

İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTLERİ FETÖ İLE PKK ADINA SUÇ İŞLEDİĞİ VE CASUSLUK YAPTIĞI İDDİASIYLA TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLEN ABD UYRUKLU DİN ADAMI BRUNSON'IN AVUKATI, MÜVEKKİLİNİN EV HAPSİNİN VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN MAHKEMEYE İKİNCİ KEZ İTİRAZDA BULUNDU

ABD'li Papaz Brunson'ın “Ev Hapsi“ne İkinci İtiraz

İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTLERİ FETÖ İLE PKK ADINA SUÇ İŞLEDİĞİ VE CASUSLUK YAPTIĞI İDDİASIYLA TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLEN ABD UYRUKLU DİN ADAMI BRUNSON'IN AVUKATI, MÜVEKKİLİNİN EV HAPSİNİN VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN MAHKEMEYE İKİNCİ KEZ İTİRAZDA BULUNDU

14 Ağustos 2018 Salı 11:42
ABD'li Papaz Brunson'ın “Ev Hapsi“ne İkinci İtiraz

İZMİR'DE TERÖR ÖRGÜTLERİ FETÖ İLE PKK ADINA SUÇ İŞLEDİĞİ VE CASUSLUK YAPTIĞI İDDİASIYLA TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLEN ABD UYRUKLU DİN ADAMI BRUNSON'IN AVUKATI, MÜVEKKİLİNİN EV HAPSİNİN VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN MAHKEMEYE İKİNCİ KEZ İTİRAZDA BULUNDU
İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew CraigBrunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yeniden itirazda bulunuldu.
Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına itiraz etti.
İDDİANAMEDEN
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.
Brunson'ınFETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.
Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.
Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 14:44
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