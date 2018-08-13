ABD firmalarına reklam verme' kampanyasına dev destek.

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik saldırı sonrasında sosyal medyadan başlayan "ABD firmalarına reklam verme" kampanyası büyük karşılık buldu. İşte Amerikan firmaları ve Fox TV'’ye reklam vermeyi bırakan ve Türk halkının yanında duran yerli ve milli markalar….

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok farklı yoldan Türkiye'yi işgal etme girişiminde bulunan ABD'nin amaçlarına hizmet eden medya kuruluşu FOX'a karşı başlatılan 'ABD kanalı FOX'a reklam verme' kampanyası karşılık buldu.



Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan firmaları Google, Facebook, Twitter ve Fox TV'te reklam vermeyi kesti. İşte Amerikan firmaları ve FOX'a reklam vermeyecek markalar…



Türk Telekom



Vakıf emeklilik



Biruni



Boydak



KuveytTürk



Emlak Konut



Filli Boya



Türksat



GÖZLER DİĞER FİRMALARDA



Amerikan firmaları ve Fox TV'ye reklam veren şirketlerin tümünden aynı ortak duruş bekleniyor. Şimdi gözler diğerlerinde.