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ABD Elçiliği'ne saldırıyı gerçekleştiren iki kişi yakalandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişi olayda kullanılan araçla yakalandı.

ABD Elçiliği'ne saldırıyı gerçekleştiren iki kişi yakalandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişi olayda kullanılan araçla yakalandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 20:31
ABD Elçiliği'ne saldırıyı gerçekleştiren iki kişi yakalandı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişi olayda kullanılan araçla yakalandı.

Ankara Valiliği tarafından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "saldırıyı geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıkları" bildirildi."Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten, 'sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan' suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." 

ABD Büyükelçiliği'nden teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu sabah elçilik binasına silahla ateş edilmesi olayının faillerin yakalanmasına ilişkin, Türk polisine ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Büyükelçilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada "2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Türk hükümetinin bize sağladığı destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçiliğe saldıranlar yüzlerce kamera incelenerek teşhis edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişinin kimlik bilgileri, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek belirlendi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Güvenlik kameralarına karşı led ampullü önlem

Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının "06 BDP 502" olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan aramalarda, 06 BDP 502 plakalı araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Ekipler, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çelikten'in, Emniyetteki sorgusunda, olayı Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler, Gündaş'ı da Keçiören Kanuni Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan bir evde yakaladı.  

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